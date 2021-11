Juve, confronto tra Allegri e la squadra: i dettagli

La doppia sconfitta con Sassuolo e Verona ha portato Massimiliano Allegri a prendere la decisione di mandare tutti in ritiro fino a sabato, l’obiettivo è mantenere alta la concentrazione in vista degli impegni che attendono i bianconeri in questa settimana.

Negli spogliatoi del Bentegodi Allegri è stato duro con una parte dello spogliatoio e ieri alla ripresa ha avuto un altro confronto con i giocatori per cercare di dare la scossa al gruppo.

Il ritiro non rappresenta una scelta punitiva, ma un modo per rimettere insieme i pezzi e cercare di ritrovare continuità e serenità.

L’obiettivo è quello di rialzarsi già domani, quando allo Stadium arriverà lo Zenit e alla Juve basterà un punto per la matematica qualificazione agli ottavi di Champions.

Sabato prossimo sarà poi il turno della Fiorentina, sempre allo Stadium, e in quel caso i bianconeri non dovranno sbagliare per evitare di allontanarsi troppo dalla zona quarto posto.