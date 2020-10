Juve, da fedelissimo a riserva di lusso, ora Cuadrado rischia di restare fuori

Nell’ultimo giorno di mercato la Juventus è riuscita a piazzare Douglas Costa in prestito al Bayern Monaco e a spalancare le porte dell’Allianz Stadium a Federico Chiesa, obiettivo mai nascosto della società bianconera. L’arrivo del gioiello ex Fiorentina cambia le gerarchie e a farne le spese potrebbe essere Juan Cuadrado.

L’esterno colombiano è stato un vero e proprio jolly negli ultimi anni, sia per Allegri che per Sarri, e anche Pirlo nelle prime uscite ha sfruttato la sua duttilità per sostituire giocatori infortunati, in partenza o chi ha semplicemente cambiato ruolo come Danilo, arretrato nella batteria di centrali.

Con Chiesa sembra chiaro chi sarà il titolare sulla corsia di destra, che si fa sempre più affollata se consideriamo il recupero di Federico Bernardeschi e la possibilità di impiegare Kulusevski in quella posizione.

Cuadrado, dunque, verrebbe relegato al ruolo di riserva di lusso e la permanenza in bianconero in tal caso non sarebbe più così scontata. Il colombiano ha un contratto con la Juve fino al 2022, ma nei piani della società al momento il rinnovo non ci sarebbe.

Possibile che il giocatore lasci alla naturale scadenza dell’accordo, ma, se non dovesse trovare spazio, l’esterno potrebbe lasciare in anticipo i bianconeri qualora si presentasse la giusta occasione.