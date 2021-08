Juve, Demiral non sarà sostituito: Rugani confermato, verso la permanenza anche De Sciglio

Merih Demiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il club bergamasco ha prelevato il giocatore in prestito con diritto di riscatto, riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

A dare l’ufficialità è il club nerazzurro tramite comunicato. Ecco quanto si legge: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Merih Demiral dalla Juventus a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Nato a Karamursel il 5 marzo 1998, è un difensore, nazionale turco, che nonostante i soli 23 anni vanta già un’importante esperienza sia nel campionato italiano che a livello internazionale. Questa sarà infatti la sua quarta stagione in Italia dopo le esperienze con Sassuolo e Juventus. […] Benvenuto Merih!“.

La Juve al momento non sembra intenzionata a sostituire il giocatore, dato che in rosa ci sono già Chiellini, Bonucci, De Ligt, Dragusin e Rugani. Quest’ultimo è stato confermato da Massimiliano Allegri e non partirà.

Probabile permanenza in bianconero anche per Mattia De Sciglio, che piace ad Allegri per caratteristiche e duttilità.