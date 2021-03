Juve, Douglas Costa può tornare in Brasile. L’allenatore del Gremio: “E’ interessato”

Douglas Costa rientrerà a Torino al termine del campionato. L’esterno brasiliano è in prestito secco al Bayern Monaco, ma non sarà riscattato per via del deludente rendimento.

Il giocatore tornerà alla Juventus ma solo di passaggio, dato che non rientra nei piani della società bianconera e dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Nel futuro di Douglas Costa potrebbe esserci il ritorno in Brasile.

A confermare tale ipotesi ci ha pensato l’allenatore del Gremio Portaluppi, che ha parlato al termine della sfida con il Pelotas:

“Ho parlato personalmente con Douglas e con gli altri obiettivi di mercato e mi hanno detto che sono tutti disponibili a venire al Gremio. Lo juventino mi è sembrato molto interessato, ma bisognerà valutare la parte economica e quello è un aspetto che dipende dalla società e non da me”.

Al momento il principale ostacolo è rappresentato dall’ingaggio da 6 milioni di euro l’anno del brasiliano. Affinché il trasferimento vada a buon fine il giocatore dovrà abbassare le pretese.