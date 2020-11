Juve, Dybala fuori dal coro. Sorrentino: “Soffre Morata e c’è il problema contratto”

Altra prestazione non certo positiva quella di Paulo Dybala contro lo Spezia, il numero dieci della Juventus sta vivendo un periodo complicato e nell’undici di Andrea Pirlo sta faticando a trovare posizione e giocate.

L’argentino ha bisogno di ritrovare la migliore condizione fisica, ma anche dal punto di vista dell’atteggiamento non ha convinto. Dybala è apparso spesso frustrato e sconsolato quando ha perso palla, agendo lontano dalla porta, inoltre, non è mai riuscito a trovare quei guizzi a cui ci aveva abituato.

Oltre alla questione campo c’è da tenere in considerazione l’aspetto contrattuale. Il giocatore attende il rinnovo dalla scorsa sessione di mercato, ma la trattativa è stata rimandata al 2021.

Un problema che peserebbe molto nella testa del giocatore, come dichiarato nel corso di Pressing su Mediaset da Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona:

“Per me Dybala è un potenziale campione, ma è chiaro che in questo momento sta accusando il colpo. Sta accusando un Morata in una forma strepitosa e sta accusando secondo me anche il discorso del contratto perché comunque è vero che quando uno va in campo, non pensi al contratto nei 90 minuti, ma per arrivare a quei 90 minuti ci sono tanti giorni in mezzo…”.