Juve, Dzeko ad un passo, ma Suarez apre ai bianconeri. Colpo di scena in arrivo?

Sembra ormai tutto fatto per il trasferimento a Torino di Edin Dzeko. La Juventus attende il via libera da parte della Roma dopo le visite mediche di Arek Milik, volato stamani ad Innsbruck per un controllo alle ginocchia. Se tutto andrà per il verso giusto i giallorossi ufficializzeranno l’attaccante del Napoli e libereranno il bosniaco.

Nel frattempo, però, non si affievoliscono le voci su Luis Suarez, ieri a Perugia per sostenere l’esame per ottenere il passaporto comunitario. La prova è durata 30 minuti, l’esito è stato positivo e il giocatore ha fatto ritorno a Barcellona con il certificato.

Per la conclusione delle pratiche serviranno comunque alcuni giorni, ma qualcuno dalle parti di Torino nutre ancora qualche speranza di vederlo con la maglia bianconera.

A far sognare i tifosi del resto ci ha pensato lo stesso Suarez, che davanti all’Università per stranieri di Perugia ha risposto ad un fan che gli chiedeva del possibile approdo alla Juve: “Si, possibile”. Questa l’affermazione del Pistolero riportata dalla Gazzetta.

Una frase che getta qualche ombra su quanto sia accaduto nelle ultime ore. L’affare Dzeko è in dirittura d’arrivo, ma i colpi di scena potrebbero essere dietro l’angolo. Nelle prossime ore vedremo come evolverà la situazione.