Juve, è caccia al terzino destro: offerta da 9,2 milioni di dollari per Reynolds

La Juventus cerca rinforzi sulle corsie laterali. Tra le priorità del direttore sportivo Paratici in vista della sessione invernale di mercato c’è l’arrivo di un rinforzo sulla fascia destra e le ultime indiscrezioni danno la Juve in pole position per Bryan Reynolds, terzino classe 2001 in forza al Dallas FC.

A confermare l’indiscrezione ci ha pensato nelle ultime ore direttamente il sito ufficiale della MLS, massimo campionato statunitense, secondo cui i bianconeri avrebbero messo sul piatto un’offerta da 9,2 milioni di dollari.

La Juve al momento rappresenta la principale pretendente, ma negli ultimi giorni anche la Roma di Fonseca e il Club Brugge si sono fatti sotto. Motivo per cui Paratici dovrà fare attenzione e non mollare la presa.

L’obiettivo della Juventus è trovare l’intesa con il Dallas nel più breve tempo possibile, così da dedicarsi interamente alle trattative con il giocatore e il suo entourage riguardo i dettagli del contratto.

Reynolds gradirebbe fortemente sbarcare in Europa e la Juve vuole accontentarlo. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per portare avanti l’affare. Vedremo cosa succederà.