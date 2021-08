Juve, è fatta per Locatelli, ma può arrivare anche Bakayoko

Sembra essere arrivata finalmente alla conclusione la telenovela Locatelli. Stando a quanto riporta Sportitalia, il centrocampista del Sassuolo è praticamente un nuovo giocatore dei bianconeri. Juventus e Sassuolo hanno trovato l’intesa per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

L’arrivo di Locatelli potrebbe non essere l’unico colpo della Juve per la zona centrale del campo. Come riporta il giornalista Sky Manuele Baiocchini, i bianconeri si sarebbero inseriti nella corsa a Tiémoué Bakayoko. Ecco quanto dichiarato:

“Diverse squadre lo vorrebbero in prestito. Il Chelsea non aveva ancora aperto a quest’ipotesi, ma potrebbe farlo come ha fatto nelle ultime stagioni sia con il Napoli sia con il Milan, che restano interessate al giocatore.

In questa corsa si sono inserite anche la Juventus ed il Lione. Bakayoko è un giocatore che conosce il campionato italiano alla perfezione e tanti club che vogliono rinforzarsi in quella zona di campo lo considerano un giocatore forte, da poter prendere per migliorare la rosa”.

Vedremo, dunque, se la Juve deciderà di affondare il colpo, prima, però, è probabile che debba partire qualche esubero, il principale indiziato a lasciare Torino è Aaron Ramsey.