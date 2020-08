Juve, Florenzi per la fascia destra: Romero o Rugani possibili contropartite

La Juventus getta l’occhio in casa Roma in vista della prossima campagna acquisti. Nel mirino dei bianconeri, oltre ad Edin Dzeko, c’è Alessandro Florenzi, rientrato dal prestito al Valencia e sul piede di partenza.

Se per il centravanti bosniaco le possibilità sono assai ridotte dato che per la Roma è incedibile e il giocatore non ha intenzione di andar via; per il terzino della nazionale italiana la strada è molto più semplice.

Florenzi non è un titolare per Paulo Fonseca e cerca un club che gli possa dare continuità per non perdere l’Europeo del prossimo anno. La Juve dal canto suo potrebbe assicurargli il posto in virtù del probabile addio di Mattia De Sciglio.

Stando a quanto riporta il portale “AsRomalive.it”, Florenzi potrebbe sbarcare in bianconero in cambio di uno tra Rugani e Romero, profili che la Roma in passato ha seguito per lungo tempo.

Al momento siamo nella fase dei semplici sondaggi, ma l’interesse c’è e a breve potrebbe concretizzarsi. Oltre alla Juve sulle tracce del terzino ci sono la Fiorentina e l’Everton di Carlo Ancelotti.