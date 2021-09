Juve, già pronto il piano per rafforzare la difesa: c’è Gianluca Mancini

La Juventus di Massimiliano Allegri non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, avendo collezionato solo una vittoria nelle cinque giornate di campionato che sono state disputate.

Uno dei reparti che hanno più lasciato a desiderare, senza dubbio, è stato quello della difesa, che si è resa responsabile di numerosi del gol subiti dagli avversari. Ecco dunque il rinforzo che fa per bianconeri…

Stiamo parlando di Gianluca Mancini, difensore classe 1996 della Roma e della nostra nazionale, che a detta di tuttomercatoweb.com “resta un obiettivo di mercato sensibile della Juventus in vista della prossima stagione”.

Il giocatore potrebbe entrare in scena in modo decisivo, diventando un vero e proprio perno fondamentale della rosa, in caso di addio di De Ligt; per la Roma le cifre si aggirano intorno ai 30 milioni di euro.

“Mourinho non vorrebbe perdere Mancini a giugno, ma la sensazione è che con la giusta offerta i giallorossi possano lasciar partire l’eclettico difensore”, si legge ancora sul noto portale.