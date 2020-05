Juve, il padre di Higuain: “Gonzalo non può tornare al River in questo momento”

Regna ancora incertezza sul futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita nel fine settimana dovrebbe rientrare dall’Argentina e svolgere i 14 giorni di quarantena prima di tornare ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri. Il suo destino sarà, però, probabilmente lontano da Torino nella prossima stagione.

PIANI DEL CLUB – La Juventus non ha intenzione di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2021, ma ha difficoltà nel trovare acquirenti in virtù dell’ingaggio da 7,5 milioni di euro l’anno percepito dal Pipita.

NIENTE ARGENTINA – Nelle ultime ore Jorge Higuain, padre del centravanti, intervistato da “TNT Sports”, ha parlato del futuro del classe 87′, escludendo per il momento il ritorno al River Plate, club nel quale il Pipita vorrebbe chiudere la carriera. Ecco le dichiarazioni:

“Non è il momento per Gonzalo di tornare al River Plate, ha ancora un anno di contratto con la Juventus e lo vuole rispettare. Non mi piace nemmeno parlarne adesso perché si tratta per il momento di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River”.

Probabile dunque che alla fine il giocatore resti in Europa, sulle sue tracce c’è l’Atletico Madrid, ma occhio anche alle big di Premier League.