Juve, il terzino sinistro può arrivare dal Real Madrid: l’indiscrezione dalla Spagna

La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e dalla Spagna stamani giungono importanti notizie di mercato.

Stando a quanto riporta, infatti, Todofichajes.com, la società bianconera avrebbe messo nel mirino Ferlan Mendy, terzino sinistro classe 1995 del Real Madrid e della nazionale francese.

I bianconeri avrebbero intenzione di formulare un’offerta al Real Madrid, con il francese che in caso di approdo a Torino andrebbe a giocarsi una maglia da titolare con il brasiliano Alex Sandro.

Il Real dal canto suo non si opporrebbe all’eventuale cessione, dato che Ancelotti sulla sinistra sta puntando fortemente su Miguel Gutierrez.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l’arrivo di Mendy potrebbe portare all’addio in prestito di Luca Pellegrini, al momento principale sostituto di Alex Sandro, ma ritenuto non ancora maturo per prendere in mano le redini della corsia di sinistra.