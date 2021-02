Juve, il Tottenham pensa a Ramsey: ipotesi scambio con Lamela

La sessione invernale di mercato si è chiusa solamente da pochi giorni, ma i club continuano a lavorare in ottica giugno. Tra questi c’è il Tottenham di José Mourinho, alla ricerca di rinforzi per il prossimo anno.

Il club inglese guarda in Italia, precisamente in casa Juventus, dove si segue con attenzione Aaron Ramsey, centrocampista gallese classe 1990 arrivato in bianconero dall’Arsenal nell’estate del 2019.

Il giocatore piace al tecnico portoghese per qualità e caratteristiche, il Tottenham lo segue da tempo e nella prossima estate potrebbe fare un tentativo.

Stando a quanto riportato da fichajes.net, il club inglese per convincere la Juventus sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Erik Lamela, 28enne esterno argentino esploso proprio in Serie A con la maglia della Roma.

La Juventus valuta Ramsey sui 20 milioni di euro e sa che cedendo il centrocampista metterebbe a bilancio un’importante plusvalenza, dato che il gallese è arrivato a parametro zero. Le condizioni per mettere in piedi l’affare ci sono, vedremo come evolverà la situazione nelle prossime settimane.