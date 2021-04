Juve, in bilico il futuro di Paratici. Venerato: “Ai bianconeri piace Giuntoli”

Potrebbe concludersi dopo 11 anni l’avventura di Fabio Paratici come direttore sportivo della Juventus. Il dirigente è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare dopo la deludente stagione vissuta dai bianconeri.

Al posto di Paratici la Juve starebbe pensando a Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli di De Laurentiis. Sulla questione si è espresso Ciro Venerato, noto esperto di mercato vicino alle vicende dei partenopei.

Ecco quanto dichiarato dal giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Guntoli ad oggi non ha avuto nessun contatto nè telefonate con la Juventus. Ma il suo nome è associato alla Juve perché Marotta è valutato per un possibile ritorno, che sarebbe molto gradito ad Elkann. Beppe Marotta ha sempre speso parole di stima per Giuntoli per la sua competenza.

Vede il dirigente del Napoli come ds, perché non si parla nemmeno più con Fabio Paratici. Ho saputo che nelle segrete stanze della Juventus Cristiano Giuntoli piaccia anche per il suo profilo basso, signorile, anche nella comunicazione. Ma ha un contratto di altri due anni con il Napoli e non so se De Laurentiis lo libererebbe”.