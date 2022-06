Juve, incontro per Arnautovic. Se parte Morata è il nome caldo

Se Alvaro Morata dovesse partire Marko Arnautovic potrebbe essere il suo sostituto. C’è l’incontro con l’entourage dell’austriaco

Alvaro Morata e la Juventus continuano a spingere per andare avanti insieme. La trattativa con l’Atletico Madrid è difficile e si varano le possibilità per provare a scucire il sì agli spagnoli.

I bianconeri vorrebbero chiudere a 20 milioni o – al massimo – con uno scambio che potrebbe includere uno tra Moise Kean e Weston McKennie. Nel caso in cui la trattativa dovesse fallire, i bianconeri potrebbero puntare fortemente su Marko Arnautovic. Il calciatore austriaco sembra uno dei profili più caldi, con la Juventus che avrebbe già incontrato il suo entourage.

Margine di trattativa con il Bologna

Con i rossoblu è difficile trattare – specialmente perché non vorrebbero far partire l’ex Inter – ma la Juventus potrebbe strappare il sì con una buona offerta.

I felsinei vorrebbero circa 10 milioni di euro per far partire il proprio attaccante, cifra che la Juventus investirebbe volentieri. Il profilo dell’austriaco sarebbe l’ideale per la crescita di Dusan Vlahovic. Una punta di esperienza come lui farebbe sì che nel serbo nasca un sentimento di sfida e una crescita di cui tutto il reparto offensivo avrebbe bisogno.

Altri nomi caldi sono quelli di Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e Gabriel Jesus. Appare complicato capire chi possa essere la punta scelta dai bianconeri, ma un attaccante centrale servirà come il pane. L’estate di calciomercato non è ancora iniziata, ma i trasferimenti della Juventus sembrano già promettere bene. Bisognerà aspettare, ma la Juventus promette grandi colpi.