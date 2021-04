Juve, incontro per Icardi: il PSG chiede 50 milioni

In attesa di definire il futuro di Alvaro Morata, la Juventus cerca un centravanti di livello in vista della prossima stagione. In cima alla lista del direttore sportivo Paratici c’è Mauro Icardi, attaccante del PSG.

Icardi a Parigi non ha convinto nonostante le 11 reti in 21 presenze stagionali. La concorrenza è tanta e la società ha esigenza di sfoltire il reparto avanzato.

Stando a quanto riporta Calciomercato.com, nei prossimi giorni sarebbe in programma un incontro con l’entourage del giocatore per fare il punto della situazione.

Il club parigino è disposto a trattare la cessione dell’argentino, ma chiede almeno 50 milioni di euro, cifra ritenuta alta dalla Juventus, che proverà ad abbassare le pretese facendo leva sui buoni rapporti con gli agenti dell’argentino.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio con Dybala, ma il rinnovo ormai prossimo di Neymar escluderebbe al momento tale opzione. La Juve non è disposta ad offrire 50 milioni in tempi di Covid e starebbe studiando la strategia giusta per mettere in piedi l’affare.