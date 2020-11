Juve, Khedira apre all’addio: “Sogno la Premier. Mi piacerebbe tornare a lavorare con Mourinho”

Sami Khedira lascerà la Juventus. Il centrocampista tedesco da mesi è fuori rosa, non rientra nei piani di Andrea Pirlo, ma la società ha faticato a trovargli una nuova sistemazione e rischia di perderlo a parametro zero in virtù del contratto in scadenza nel 2021.

Il tedesco fino a qualche settimana fa sembrava non intenzionato a lasciare Torino, ma nelle recenti dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Germany ha aperto all’addio, rivelando il sogno di giocare in Premier League:

“Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata è diventare parte di un club di Premier League. Ho sempre visto molte gare di Premier League da quando ero piccolo ma ora sto seguendo molto di più questo campionato.

Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League.

Mourinho? A causa della sua personalità, è sempre onesto, diretto, chiaro e un grande allenatore. Molte persone dicono che è troppo difensivo ma è un vincitore, è un campione. Ecco perché mi ha impressionato di più. Mi è piaciuto molto lavorare con Jose Mourinho, ma ci sono molti allenatori con cui mi piacerebbe lavorare. Non direi mai più di no a Mourinho, ma non è l’unico coach con cui mi piacerebbe lavorare di nuovo”.

Vedremo dunque chi si farà avanti nelle prossime settimane per acquistare il centrocampista, la Juve attende proposte ufficiali e spera di sbloccare la situazione il prima possibile.