Juve, la caviglia di Ronaldo è ok, ma in nazionale andrà gestito: c’è preoccupazione

La Juventus monitora con attenzione le condizioni di Cristiano Ronaldo, sostituito nel secondo tempo della sfida con la Lazio per un problema alla caviglia ma volato comunque in nazionale per prendere parte alle sfide che attenderanno la squadra del ct Fernando Santos.

Il portoghese ha riportato una lieve distorsione alla caviglia e nella serata di domenica è stato contattato dal responsabile sanitario del Portogallo Paulo Beckert, che ha chiesto informazioni sull’infortunio ed è stato subito rassicurato da CR7.

Ronaldo sembra aver messo alle spalle il problema, ma in casa Juve c’è comunque preoccupazione. I bianconeri hanno dovuto rinunciare al giocatore per settimane a causa della positività al coronavirus e non vogliono rischiare di perderlo in vista del tour de force che attenderà la squadra di Pirlo fino a Natale.

Il Portogallo domani sera sarà impegnato in amichevole contro l’Andorra e difficilmente utilizzerà CR7. Discorso diverso per le sfide contro Francia e Croazia valide per la Nations League, in cui Ronaldo non vorrà sicuramente mancare.

La Juve spera che l’attaccante venga gestito al meglio e sarà in costante contatto con i membri dello staff portoghese.