Juve, la panchina di Pirlo inizia a scricchiolare: Pochettino o Zidane i nomi in caso di esonero

La pesante sconfitta rimediata allo Stadium con la Fiorentina nella serata di ieri ha creato malumori all’interno dell’ambiente bianconero e rimesso in discussione la panchina di Andrea Pirlo.

La squadra bianconera è riuscita a vincere il girone di Champions, ma in campionato sta faticando più del dovuto. I numerosi pareggi con le piccole e il 3-0 subito dalla Fiorentina hanno fatto suonare il campanello d’allarme e la panchina del tecnico non è più così salda.

La società bianconera ha fiducia nell’allenatore, ma se i risultati continueranno ad essere altalenanti inizierà a guardarsi intorno alla ricerca di un possibile sostituto.

In caso di esonero di Pirlo a Torino potrebbe sbarcare Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham e attualmente senza panchina. L’argentino traghetterebbe la squadra fino a fine stagione per poi dar vita ad un nuovo progetto in estate.

In corsa resta anche Zinedine Zidane, ma il francese, attualmente al Real Madrid, difficilmente accetterebbe un incarico a stagione in corso. Remota invece l’ipotesi di un ritorno di Allegri.