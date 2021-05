Juve, l’agente di Douglas Costa: “Nei prossimi giorni definiremo la situazione, la volontà del giocatore non è un segreto”

Sarà lontano dalla Juventus il futuro di Douglas Costa. L’attaccante brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma non ha convinto e farà ritorno a Torino al termine della stagione.

Per la Juventus Douglas Costa non rientra nei piani futuri, la società vuole ringiovanire la rosa e per il brasiliano non ci sarà spazio.

A soffermarsi sul futuro del giocatore nelle ultime ore ci ha pensato direttamente il suo agente, Junior Mendonza, a Uol Esporte:

“La situazione sarà definita nei prossimi giorni. Stiamo cercando di arrivare a un esito positivo. Le parti sono impegnate a rendere fattibile l’operazione, rispettando i contratti in essere con Juventus e Bayern. La volontà di Douglas non è un segreto per nessuno”.

Il futuro del giocatore con tutta probabilità sarà in Brasile, in pole c’è il Gremio, ma prima l’entourage dovrà trovare una soluzione con la Juve per liberarsi dal contratto in scadenza nel 2022.