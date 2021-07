Juve, l’alternativa ad Alex Sandro arriverà a costo zero: i dettagli

La Juventus ha preso la decisone sul futuro di Alex Sandro. Il terzino brasiliano, sconfitto ieri nella finale di Copa America contro l’Argentina, resterà a Torino nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi.

Il club ha intenzione di puntare ancora su di lui sulla corsia di sinistra, ma servirà comunque un giocatore in grado di fargli tirare il fiato.

La Juve non ha intenzione di svenarsi e valuta alternative che ha già in casa, motivo per cui a lottare con il brasiliano per la titolarità sarà Luca Pellegrini, di rientro dal prestito al Genoa.

Il terzino è approdato qualche anno fa alla Juve nell’ambito dell’operazione Spinazzola, ma è finito più volte in prestito per farsi le ossa ed ora è pronto a disputare l’intera stagione con la maglia bianconera.

Verso l’addio invece Gianluca Frabotta, finito nel mirino di Genoa e Atalanta, con i bergamaschi pronti ad acquistarlo a titolo definitivo.