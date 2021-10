Juve, Maurizio Pistocchi su Allegri: “Ha detto una frase sportivamente orribile”

L’ultima frase in conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha scatenato un po’ di scalpore, con il giornalista Maurizio Pistocchi che ha voluto sottolinearla nel suo ultimo tweet.

“Massimiliano Allegri ha presentato la gara con il Sassuolo con una frase sportivamente orribile: ‘Con l’Inter bisognava giocare, con il Sassuolo bisogna vincere’. Come se vincere non fosse la diretta conseguenza del gioco. Logico sia in tendenza #AllegriOut“.

Il suo ritorno in bianconero non è stato tra i migliori per l’allenatore, il quale ora si trova addirittura in bilico.

L’ultima partita contro il Sassuolo, inoltre, ha mostrato ancora una volta i limiti dei bianconeri i quali non sembrano una squadra per la lotta al vertice.

Massimiliano Allegri, intanto, punta di portare a casa i tre punti nella prossima trasferta contro il Verona. Si tratta di una partita non facile ma che il mister toscano deve assolutamente vincere.