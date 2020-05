Juve-Mendes, nuovo affare in vista: dal Porto può sbarcare Tiago Lopes

Mendes e il club bianconero lavorano all'operazione di mercato a costo zero. I dettagli

L’asse Juventus-Jorge Mendes funziona. Il potente agente negli ultimi anni ha messo a punto numerose operazioni di mercato con i bianconeri, su tutte quella che ha portato a Torino Joao Cancelo, poi ceduto al Manchester City, e quella per Cristiano Ronaldo.

COLPO DI PROSPETTIVA – Il prossimo colpo in ballo potrebbe essere meno altisonante, ma in ottica futura. La Juventus sta monitorando con attenzione Tiago Lopes, laterale mancino classe 2000 del Porto in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

PROFILO – Tiago Lopes è un terzino sinistro di spinta ed è in grado di svolgere tutti i ruoli sulla corsia di sinistra. Cresciuto nel settore giovanile di Elvas e Porto, Lopes attualmente fa parte del Porto B. Nonostante non abbia ancora esordito in prima squadra, del portoghese si parla un gran bene e la Juve vuole anticipare la concorrenza.

CONTATTI – Nelle scorse settimane gli uomini mercato bianconeri hanno avuto contatti con Mendes e l’entourage del giocatore, libero da giugno di partire a parametro zero e per tale motivo seguito da numerosi club europei.

AMBIENTAMENTO – La Juventus in virtù degli ottimi rapporti con Mendes vanta una corsia preferenziale. Qualora il giocatore sbarcasse a Torino verrebbe inizialmente aggregato alla squadra Under 23 allenata da Fabio Pecchia prima del salto in prima squadra.