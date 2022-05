Juve-Milan, continua la sfida per Asensio

Marcos Asensio continua ad essere al centro di un intrigo di mercato. Tra rinnovo mancato e trasferimento, lo spagnolo è conteso

Marco Asensio andrà in scadenza con il Real Madrid tra un anno, nel 2023. Le voci di mercato sono dunque tante sul calciatore spagnolo, specialmente perché il rinnovo tarda.

Il calciatore originario di Palma di Maiorca è nei desideri di ben due italiane. Juventus e Milan monitorano la situazione da mesi, sperando in un’apertura repentina da parte di giocatore e club. Il Real Madrid ha già, però, fissato il prezzo.

Non solo le italiane

Sul giocatore anche Liverpool e Siviglia, tra le tante. Decisamente la concorrenza non manca, con il Real Madrid che vorrebbe almeno 25 milioni di euro per liberarsi del cartellino di Marco Asensio. Un prezzo accessibile, contando la scadenza ormai prossima e un valore di 40 milioni di euro.

Pur venendo da un brutto infortunio, Asensio in questa stagione ha giocato abbastanza. Sono 39 le presenze totali, condite da 12 reti segnate in più competizioni. Il giocatore continua a dimostrare dunque il suo valore, nonostante non sia il primo nelle gerarchie di Ancelotti nel suo ruolo.

Marco Asensio è un’ala destra naturale, nonostante possa giocare anche come trequartista e ala sinistra. L’ex Espanyol – ad oggi – si ritrova ad aver vissuto una carriera sfortunata. L’inizio sembrava sfolgorante, con anche un gol in finale di Champions League, poi il già citato infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per troppo. Ora ha più consapevolezza e maturità e potrebbe far bene ovunque. Quale sarà la sua squadra?