Juve-Milan, è contesa anche fuori dal campo: in palio c’è Antonio Rudiger

Continuano i sondaggi da parte di numerose squadre di Serie A, che in vista della prossima stagione di calciomercato cercheranno di accaparrarsi i migliori innesti da inserire in rosa, guardando anche all’estero.

In particolare il Chelsea, avendo Frank Lampard molti uomini che non rientrano nei suoi piani, cercherà di vendere il più possibile. La voce pare essersi già diffusa all’interno dei vari comparti dirigenziali italiani, e Juve e Milan avrebbero messo già gli occhi su un gioiello del club londinese.

È Antonio Rüdiger il protagonista del caso, centrale di 27 anni. Durante la sessione estiva di mercato il tedesco non era riuscito a partire nonostante i continui sforzi da parte della dirigenza.

Ebbene, come riportato anche da Calciomercato.it, il giocatore sarebbe finito già nel mirino di Massara e Maldini, tanto che già si sarebbero messi in contatto per ricevere alcune informazioni in merito, per far sì che il sogno tricolore diventi concreto come mai prima.

Tuttavia anche la Juve sarebbe particolarmente disposta ad appropriarsene; entrambi i club vedono in questo giocatore un’interessante opportunità per migliorare e rafforzare le rispettive difese.