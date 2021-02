Juve-Milan, è sfida anche sul mercato: le dirigenze su un attaccante da 12 milioni

La sessione di calciomercato estiva sembra lontana, ma le dirigenze stanno già pensando a quelli che saranno le future operazioni in entrata e in uscita, così ma migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Nel duro lavoro di ricerca preliminare, capita spesso che due squadre si invaghiscano dello stesso giocatore, e proprio perché manca ancora tempo all’effettiva concretizzazione di ogni eventuale proposta di mercato, molti sono i casi in cui più di un club chieda informazioni.

Ed è quanto accade in questo caso con Arkadiusz Milik, ceduto dal Napoli all’Olympique de Marseille dopo averlo rinnovato per una stagione. E la squadra francese ha un’opzione di acquisto di 8 milioni di euro per questo attaccante, che ha già collezionato un gol con il club francese in 2 match.

Nel frattempo, Milik dovrà comunque aspettare la fine della stagione per conoscere il suo futuro, ma ciò che è certo è che chiaramente non rientra nei piani del team partenopeo, ma secondo Sky Milan e Juve sarebbero più che interessate.

Potrebbe trattarsi di un’operazione di circa 12 milioni di euro, dunque roba non di poco conto. Ma oltre i due club c’è anche la Roma, che vedrebbe Milik come la soluzione perfetta per l’attacco di Fonseca.