Juve-Napoli e la storia dei trasferimenti: solo un calciatore ha declinato la proposta dei bianconeri?

Nel corso degli ultimi anni molti sono i calciatori che sono passati dal Napoli alla Juventus. La rivalità sportiva tra i due club è grande e spesso i tifosi non hanno accettato tali trasferimenti. Un giocatore che però ha cercato in tutti i modi di restare in azzurro, nonostante le offerte provenienti dall’Italia e dall’estero, è Piotr Zielinski.

La storia d’amore tra Piotr Zielinski e la SSC Napoli è terminata da più di un anno. Il calciatore, infatti, ha trovato l’accordo con l’Inter dopo che non è stata trovata l’intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis. L’intenzione del centrocampista e della sua famiglia, però, era quella di restare in Campania nel club che l’ha fatto diventare grande.

Purtroppo, non è stato trovato l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Eppure, Zielinski aveva un solo desiderio: quello di restare a Napoli. Due estati fa, infatti, da parte sua e della famiglia è arrivata una decisione storica per questo momento: rifiutare l’Arabia Saudita.

PIOTR ZIELINSKI, L’ARABIA, LA JUVENTUS E LA SCELTA DI GIOCARE PER L’INTER

Molti erano i club interessati al centrocampista polacco e tra questi vi era anche la Juventus di Cristiano Giuntoli. Probabilmente, però, la scelta è poi ricaduta sui nerazzurri anche per le rivalità sportive tra le due piazze. Un gesto significativo quello del calciatore, il quale resterà legato a vita alla piazza partenopea. Quasi due anni fa, infatti, lo stesso centrocampista, come riportò Radio Marte, disse no ai bianconeri perché il suo unico desiderio era quello di restare in azzurro e chiudere la carriera in maglia azzurra. Purtroppo, poi, le cose sono andate diversamente.