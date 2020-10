Juve-Napoli, legali azzurri al lavoro. L’avvocato Chiacchio: “Sconfitta a tavolino non applicabile”

In Serie A è scoppiato il caso Coronavirus. Dopo quanto accaduto tra Juventus e Napoli, è opportuno rivisitare il protocollo firmato precedentemente da parte dei club di Serie A per evitare casi simili.

In ogni caso, i legali della SSC Napoli sono al lavoro per evitare la sconfitta a tavolino. Ai microfoni di Teleclubitalia è intervenuto l’avvocato Chiacchio, il quale ha parlato di quanto accaduto.

“Il 3-0 non è assolutamente applicabile dato le documentazioni prodotte. Il Napoli non poteva andare a Torino e ripeto basta chiedere al Giudice Sportivo il riconoscimento della forza maggiore“.

“A mio avviso la questione è molto semplice da valutare, niente 3-0 anche se il Napoli farà sicuramente ricorso. Non so in quale grado se nel I o nel II avendone viste tante dopo l’età e 40 anni di attività, il 3-0 è impossibile“.

Secondo l’avvocato Chiacchio, quindi, non sembrano esservi le condizioni per applicare la sconfitta a tavolino per la SSC Napoli. Nel caso in cui il giudice sportivo procederà verso questa direzione, la società è pronto a iniziare il ricorso e vincerlo. I legali azzurri, infatti, sono al lavoro da diversi giorni e sembrano aver già trovato la soluzione che sarebbero le pec delle ASL girate dal presidente partenopeo e dalla società azzurra alla Lega e alla società Juventus. Vedremo come andrà a finire.