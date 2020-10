Juve-Napoli, sconfitta a tavolino e punto di penalità per gli azzurri: la reazione di Aurelio De Laurentiis

Alla fine la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea è arrivata: sconfitta a tavolino per il Napoli e punto di penalizzazione per la società di Aurelio De Laurentiis. Una vera e propria mazzata per il club partenopeo.

Secondo il Giudice Sportivo, infatti, l’ordine della ASL di Napoli è stato irrilevante ai fini della mancata partecipazione alla gara del club azzurro dal momento che, già dal giorno prima, il Napoli aveva cancellato il volo: “la prestazione sportiva del Napoli era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile“.

Precisamente il 2 ottobre “veniva comunicato in maniera chiara e inequivocabile che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto l’Azienda non ha alcuna competenza”, conclude il giudice.

Una sentenza che fa male per la SSC Napoli, soprattutto dopo le prime due giornate di campionato vinte da parte della squadra azzurra.

Saputa la notizia, il presidente Aurelio De Laurentiis è andato su tutte le furie. Il numero uno azzurro ha deciso che ricorrerà in tutte le sedi opportune non solo per togliere il punto di penalità e far rigiocare la partita, ma anche richiedere un risarcimento milionario dopo quanto accaduto.