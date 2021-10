Juve, niente rinnovi per De Sciglio e Perin: il portiere può lasciare già a gennaio

Dovrebbe essere l’ultima stagione in bianconero per Mattia De Sciglio e Mattia Perin, entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno e difficilmente firmeranno il rinnovo.

Per quanto riguarda il terzino i piani della società sono chiari e il poco utilizzo che ne sta facendo Allegri in questo inizio di stagione dimostra come il giocatore non rientri nel progetto bianconero.

Discorso diverso per Perin, che potrebbe avere qualche occasione in più nel caso il rendimento di Szczesny fosse altalenante.

Il portiere è in scadenza a giugno ma non ha intenzione di restare a guardare i compagni dalla panchina. Motivo per cui potrebbe chiedere la cessione già a gennaio.

La Juve in tal caso potrebbe assecondare la richiesta e puntare sin da subito su un nuovo secondo portiere. L’obiettivo sarebbe Audero della Sampdoria.