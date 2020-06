Juve, nuovo nome per l’attacco: spunta Depay del Lione

La Juventus non si ferma e dopo l’ufficialità dell’affare Arthur è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa di Maurizio Sarri. Il reparto che verrà puntellato è quello avanzato, ma prima bisognerà cedere i giocatori che non rientrano nei piani del tecnico.

Sul piede di partenza c’è Gonzalo Higuain, in scadenza di contratto nel 2021 e fuori dal progetto bianconero. Il Pipita ha offerte sia dalla Premier League che dall’Argentina e starà a lui decidere se continuare in Europa o tornare in patria per chiudere la carriera.

Chi potrebbe lasciare la Juventus è Douglas Costa, il brasiliano non sta convincendo e i numerosi problemi fisici degli ultimi anni lo rendono un giocatore poco continuo e poco affidabile. Ecco perché in caso di offerte concrete i bianconeri sono pronti a lasciarlo andare.

Per sostituire il Pipita si fanno i nomi di Milik del Napoli e di Jimenez, attaccante del Wolverhampton e della nazionale messicana. Per la fascia, invece, il nuovo nome è quello di Memphis Depay, esterno del Lione.

Depay è in scadenza di contratto nel 2021 ed è reduce da un brutto infortunio al ginocchio, che ha interrotto una straordinaria stagione da 14 gol in 18 presenze. Qualora non rinnovasse la Juve potrebbe prelevarlo per una cifra vicina ai 45 milioni di euro.