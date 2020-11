Juve, occasione Pogba: lo United lo vende a prezzo di saldo, richiesta sui 60 milioni

Tra i sogni di mercato della Juventus c’è quello di riportare a Torino Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United non ha mai nascosto il desiderio di tornare in bianconero, ma gli inglesi fino a qualche mese fa non hanno preso in considerazione l’addio e quando l’hanno fatto le richieste erano superiori ai 100 milioni di euro.

Nelle ultime settimane, però, qualcosa è cambiato, soprattutto a causa della vicina scadenza contrattuale nel giugno 2021, con opzione di rinnovo automatica per un’altra stagione, e della volontà del calciatore di lasciare la Premier.

Stando alle notizie giunte nelle ultime ore dalla Spagna, lo United stavolta sarebbe pronto a prendere in considerazione offerte per il francese a cifre nettamente più basse: per lasciarlo andare i Red Devils si “accontenterebbero” di circa 60 milioni di euro. Un’occasione per la Juventus e le altre pretendenti per acquistare il giocatore a cifre ragionevoli.

I bianconeri sono alla ricerca proprio di un centrocampista di qualità e potrebbero fare un tentativo già a gennaio, proponendo un prestito con obbligo di riscatto e dilazionando il pagamento.

Oltre alla Juve, sulle tracce del giocatore c’è anche il Real Madrid di Zidane, che già in estate si è fatto avanti senza successo.