Juve, offerta dell’Everton per Demiral: sul piatto 30 milioni di euro

L’Everton fa sul serio per Merih Demiral. Stando a quanto riporta in Spagna Todofichajes.com, il club inglese avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro per convincere la Juventus.

Il club bianconero valuta il prezzo del cartellino sui 40 milioni di euro ed è disposto a trattare la cessione del giocatore, autore di una stagione al di sotto delle aspettative e di un Europeo da dimenticare.

La distanza tra domanda e offerta c’è, ma il club inglese è l’unico tra le pretendenti che si è mosso in maniera concreta. C’è già dunque una base su cui impostare l’operazione ed iniziare a trattare.

Per la Juventus Demiral è cedibile, i bianconeri hanno altri piani per la difesa del futuro e l’interessamento per Milenkovic della Fiorentina lo dimostra. Per il turco, dunque, difficilmente ci sarà spazio in futuro.

L’Everton si è mosso, ma bisognerà fare uno sforzo in più per convincere la Juventus. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nei prossimi giorni.