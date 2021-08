Juve, ok alla cessione del giocatore al Napoli: i dettagli

Juventus e Napoli in trattativa per Daniele Rugani, il difensore bianconero è uno dei principali obiettivi dei partenopei per la retroguardia in caso di partenza di Kostas Manolas.

Il centrale greco è finito nel mirino dell’Olympiacos e spinge per tornare in patria, tanto da essere disposto a ridursi l’ingaggio. L’operazione dovrebbe aggirarsi sui 13 milioni di euro.

Il Napoli in caso di partenza del giocatore è pronto a virare con decisione su Rugani, vecchio pallino degli azzurri e in uscita dalla Juve.

I bianconeri hanno già dato l’ok all’operazione, il maggiore ostacolo al momento riguarda l’ingaggio da 3 milioni di euro a stagione percepito dal difensore, ma la cifra può essere spalmata su più anni, come riporta il Corriere del Mezzogiorno.

La Juve nel frattempo ha bloccato la cessione di Dragusin al Cagliari in attesa degli sviluppi della trattativa Rugani.