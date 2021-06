Juve, Paratici passato al Tottenham vuole portare in Premier Merih Demiral

Fabio Paratici è deciso a portare con sé, nella nuova avventura inglese, il pupillo Demiral. La Juventus per ora non commenta. Ogni decisione sul mercato verrà presa solo a luglio inoltrato.

L’avventura di Fabio Paratici ha sicuramente segnato un’epoca alla Juventus che, col manager piacentino ha messo in bacheca 19 titoli in dieci anni. Ecco perché il suo addio ha portato molto scompiglio nell’ambiente che, dopo Beppe Marotta, ora si ritrova orfano di un altro grande dirigente. Ma forse la sua uscita dal club potrebbe non essere la notizia più preoccupante.

L’accordo lampo raggiunto con il Tottenham regala a Paratici l’opportunità di mettersi alla prova anche in Premier, un campionato difficile ed affascinante, oltre che spaventosamente più ricco rispetto a quello nostrano. La chance è di quelle ghiotte, soprattutto se a sorreggere la propria voglia di vincere c’è una disponibilità economica non indifferente. E non è tutto.

Paratici avrebbe, infatti, un piccolo desiderio ossia portare con sé in Inghilterra il giovane difensore bianconero Merih Demiral o almeno questo è ciò che riporta il quotidiano sportivo Tuttosport nell’edizione odierna. Una scelta di cuore e di necessità che finirebbe per influire più o meno positivamente sui conti della Juventus.

Una scelta di cuore perché il turco Demiral è stato la scommessa dell’ormai ex manager bianconero nell’estate 2019. Di necessità perché il pacchetto arretrato degli Spurs necessita di una revisione vigorosa e di un profilo di respiro internazionale come quello dell’ex Sassuolo con un passato al Fenerbahce e allo Sporting Lisbona.

La Juventus per ora non commenta il rumor di mercato. Il giocatore è impegnato nell’Europeo con la sua nazionale (verosimilmente già fuori dai giochi e pronta a salutare la compagnia del Gruppo A domenica prossima) e ogni discorso inerente al suo futuro verrà preso in considerazione soltanto a luglio inoltrato. La news però potrebbe mettere in crisi le altre pretendenti al centrale difensivo che sarebbe seguito con molta attenzione da Atalanta e soprattutto Everton. All’orizzonte si prospetta un’asta fratricida almeno tra le due di Premier League.