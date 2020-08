Juve, Paratici: “Ringraziamo Agnelli. Zaniolo è bravo, non ci vuole un ds a capirlo, ma per il mercato c’è tempo”

Non si sbottona Fabio Paratici, intervistato da Sky Sport pochi minuti prima del fischio di inizio della sfida con la Roma, vinta dai giallorossi 3-1. Il direttore sportivo della Juve ha parlato della vittoria dello scudetto, della sfida con il Lione e di Nicolò Zaniolo, talento della Roma accostato ai bianconeri:

“Il presidente è il primo che va ringraziato, per la passione che ci mette nel suo lavoro e per tutto il supporto e la fiducia che ci dimostra ogni giorno.

Lione? Non è una partita a far cambiare le idee di una società in merito al giudizio della stagione. Vincere uno scudetto è sempre qualcosa di straordinario, sono nove anni che lo vinciamo.

Se ce lo avessero detto dieci anni fa non ci avremmo creduto. Quindi, iniziamo ad apprezzare com’è andata questa stagione. Ringrazio anche la Lega per averci permesso di portare a termine il campionato dopo la pandemia.

Zaniolo? E’ un bravo calciatore, non ci vuole un ds a capirlo. Adesso pensiamo alle partite che dobbiamo giocare, pensiamo a festeggiare, ce lo meritiamo. Ci dispiace non ci siano con noi allo stadio tifosi e familiari. Poi abbiamo il Lione, poi vedremo più avanti. Per il mercato c’è tempo. Giocando ogni tre giorni pensare alle trattative è difficile”.