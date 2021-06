Juve, parla Ramsey: “In bianconero due anni frustranti. Dopo l’Europeo tornerò a Torino”

Aaron Ramsey ha vissuto un’altra stagione tra tante difficoltà. Il centrocampista della Juventus ha faticato a mettere i numerosi infortuni alle spalle e il futuro al momento resta incerto.

Lo stesso Ramsey in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sports UK ha voluto analizzare quando accaduto nelle ultime annate, soffermandosi brevemente anche sul futuro:

“Gli ultimi due anni sono stati molto frustranti per i tanti infortuni subiti. Quando un giocatore arriva in una nuova società vorrebbe partire forte per far vedere tutte le proprie qualità, ma i problemi fisici fanno fare un passo indietro e non permettono di prendere ritmo. Poi c’è anche il Covid che di certo non ha aiutato”.

Futuro? “Sono un giocatore della Juve, dopo l’Europeo tornerò a Torino”.

Il gallese, dunque, non avrebbe problemi a restare in bianconero, ma la Juve in caso di offerte soddisfacenti è pronta a trattare la cessione. Sul giocatore c’è l’interesse di vari club inglesi.