Juve, parte la caccia al quarto attaccante: Gabriel Jesus in cima alla lista

La Juventus è pronta a rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione. Dybala e Morata sono praticamente certi di restare e stessa sorte alla fine dovrebbe toccare anche a Ronaldo.

I bianconeri però hanno intenzione di prelevare anche una quarta punta e i recenti incontri tra Cherubini e Massimiliano Allegri sono serviti proprio a delineare una lista di obiettivi da seguire.

Al primo posto nel gradimento di società e allenatore c’è Gabriel Jesus, attaccante brasiliano classe 1997 del Manchester City.

Il centravanti è in scadenza di contratto nel 2023 e per la società inglese non è incedibile, motivo per cui le offerte che arriveranno saranno prese in considerazione.

Il brasiliano non è comunque l’unico nome sul taccuino, in lista ci sono anche Moise Kean, Dusan Vlahovic ed Arek Milik, complicata invece la pista Icardi.