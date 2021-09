Juve, per gennaio occhi su Martial: è in uscita dallo United

La Juventus non ha mai smesso di lavorare in chiave mercato e pianifica le mosse per la sessione invernale. L’obiettivo è rinforzare la rosa di Allegri ed è probabile che per il reparto avanzato arrivi qualche nuovo innesto.

Stando alle recenti indiscrezioni di mercato, la Juve starebbe seguendo con attenzione Anthony Martial, attaccante classe 1995 del Manchester United e della nazionale francese.

Il centravanti sta trovando poco spazio con la maglia dei Red Devils e la società è pronta ad agevolare la cessione nel mercato di gennaio.

Un’occasione che la Juventus non ha intenzione di lasciarsi scappare, soprattutto qualora lo United mettesse Martial sul mercato a prezzo di saldo.

La Juve per mettere le mani sul giocatore dovrà muoversi in fretta in virtù della folta concorrenza, in primis quella del Barcellona di Koeman.