Juve, piace Asensio: possibile scambio con il Real Madrid, Dybala in Spagna?

Sarà una Juventus che cambierà volto quella che vedremo nella prossima stagione a prescindere dall’allenatore che siederà in panchina. La società è chiamata a rinforzare la rosa dopo una stagione difficile e già circolano i primi nomi.

Il covid ha messo a dura prova i bilanci delle società e la Juve prima di acquistare dovrà liberarsi dei giocatori che non rientrano nel progetto. Da non escludere anche una cessione eccellente, su tutte quella di Dybala.

In entrata i bianconeri guardano in casa Real Madrid, sulla lista di Paratici c’è Marco Asensio, ala destra classe 1996 che potrebbe fare le valigie al termine della stagione.

Il patto per la Superlega ha rafforzato il legame tra Agnelli e Florentino Perez, motivo per cui i due club potrebbero mettere in piedi un affare interessante che potrebbe prevedere l’inserimento di contropartite tecniche.

Al momento, però, ancora non sono noti i profili graditi al Real Madrid, ma non è da escludere proprio la richiesta di Paulo Dybala, già cercato dai Blancos in passato.