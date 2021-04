Juve, Pirlo vuole un esterno offensivo: Paratici sulle tracce di Trincao

Tra i reparti che la Juventus andrà a rinforzare nella prossima sessione di mercato c’è sicuramente quello avanzato, a prescindere dalla permanenza o meno dei vari Ronaldo, Dybala e Morata.

In zona offensiva Pirlo nel corso della stagione non ha mai avuto ampia scelta, motivo per cui avrebbe chiesto rinforzi alla dirigenza, in particolare per le corsie esterne d’attacco, che necessiterebbero di giocatori veloci e in grado di saltare l’uomo.

Stando a quanto riporta in Spagna “Fichajes.net”, la Juventus sarebbe sulle tracce di Francisco Trincao, ala destra classe 1999 della nazionale portoghese e del Barcellona.

Trincao è legato ai catalani fino al 2025, ma non ha disputato una stagione esaltante: appena 3 reti in 39 presenze tra Liga e altre competizioni. Motivo per cui a fine campionato potrebbe fare le valigie.

La Juve segue il profilo del portoghese con attenzione, ma dovrà fare i conti con la folta concorrenza, in primis quella del Milan di Pioli.