Juve-Rabiot, storia ai titoli di coda: Everton in pole, via libera alla cessione

Potrebbe finire dopo una sola stagione l’avventura di Adrien Rabiot con la maglia della Juventus. Il centrocampista francese, approdato a parametro zero nella scorsa estate, non ha mai convinto e ha faticato non poco ad inserirsi negli schemi di Maurizio Sarri. A ciò si aggiunge il rapporto non ottimale con la dirigenza.

Rabiot ha trascorso gran parte della quarantena in Francia e non ha gradito la decisione presa da giocatori e società riguardo il taglio degli stipendi. Ecco perché il giocatore ha iniziato a guardarsi intorno e la Juventus è pronta a dare il via libera alla cessione in caso di offerte soddisfacenti.

Stando a quanto riporta stamani in Inghilterra il “Daily Mail”, sulle tracce del francese ci sarebbe l’Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico sta spingendo per portarlo Premier e il giocatore sarebbe ben contento di riabbracciare l’allenatore che l’ha lanciato al Paris Saint-Germain nel 2012.

La Juve avrebbe già fatto sapere che non si opporrà alla cessione del giocatore, che in virtù dell’arrivo a parametro zero consentirebbe alla società bianconera di realizzare un’importante plusvalenza.

Vedremo nelle prossime settimane come evolverà la situazione, l’interesse dell’Everton è concreto e il direttore sportivo Paratici attende proposte ufficiali.