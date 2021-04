Juve-Raiola, sul tavolo 3 operazioni di mercato: da Donnarumma a Kean, i dettagli

La Juventus e Mino Raiola potrebbero mettere in piedi varie operazioni di mercato. Il potente agente è arrivato a Torino martedì e avrebbe incontrato i vertici bianconeri.

Sul tavolo varie trattative, in primis quella relativa a Gigio Donnarumma. Il portiere è in scadenza di contratto con il Milan e per rinnovare chiede oltre 10 milioni, cifra ritenuta alta dai rossoneri. Al momento la trattativa per il prolungamento è in fase di stallo.

La Juve, dal canto suo, qualora arrivasse a costo zero potrebbe assecondare le richieste di ingaggio del portiere.

Oltre a Donnarumma con Raiola si è parlato anche di Alessio Romagnoli, altro profilo che potrebbe lasciare il Milan a fine campionato. In tal caso l’idea è mettere in piedi uno scambio con Federico Bernardeschi.

La Juve, inoltre, avrebbe chiesto informazioni anche su Moise Kean, attaccante del PSG ma di proprietà dell’Everton gestito sempre da Raiola.