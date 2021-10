Juve, Ramsey al veleno: “Con il Galles rendo meglio, è diverso rispetto alla Juve”. I tifosi bianconeri insorgono sui social

Non le ha mandate a dire Aaron Ramsey dal ritiro della sua Nazionale. Il centrocampista gallese, nella conferenza stampa della vigilia della sfida tra Galles e Repubblica Ceca, ha inviato più di una frecciata alla Juventus riguardo i metodi di allenamento:

“Sono felice di essere di nuovo coinvolto. Non vedo l’ora che arrivino queste due partite e portare fuori i ragazzi, sarà un tocco speciale in più.

La filosofia e i metodi di allenamento qui sono diversi rispetto a quelli del mio club. Ci sono molte persone che mi gestiscono da diversi anni, quindi sanno come tirare fuori il meglio da me e permettermi di giocare molte partite di fila, come ho dimostrato agli Europei quest’anno.

Poiché le mie prestazioni nelle partite sono piuttosto alte, forse ho bisogno di un po’ più di riposo e recupero durante la settimana piuttosto che stare sull’erba per un lungo tempo e trascinarmi più fatica nelle partite. Il recupero è una parte importante per me. Sono solo entusiasta di essere di nuovo coinvolto e spero di poter fare la mia parte“.

Le parole del giocatore non sono passate inosservate e i tifosi bianconeri sui social l’hanno attaccato pesantemente. Il rapporto tra il centrocampista e la piazza sembra ormai compromesso.