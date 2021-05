Juve, Ramsey può tornare all’Arsenal, Bellerin nell’affare?

Tira aria di rifondazione in casa Juventus al termine della stagione. I deludenti risultati in campionato e in Champions hanno messo sul banco degli imputati Andrea Pirlo e alcuni componenti della rosa non ritenuti all’altezza.

Tra questi figura Aaron Ramsey, 30enne centrocampista gallese che anche in quest’annata non ha reso come si sperava a causa dei soliti problemi fisici. Motivo per cui la società l’avrebbe messo sul mercato.

Nonostante lo scarso rendimento, Ramsey continua ad avere molto mercato, soprattutto in Premier League, campionato in cui negli anni passati ha espresso tutto il suo valore.

Sulle tracce del centrocampista ci sarebbe proprio l’Arsenal, club dal quale si è svincolato nell’estate del 2019. I Gunners sarebbero pronti a riportarlo a Londra e la Juve attende offerte.

I bianconeri per portare a termine l’operazione potrebbero chiedere l’inserimento di Hector Bellerin come contropartita. Lo spagnolo è uno degli obiettivi sulla lista di Paratici per la prossima stagione e l’interesse per Ramsey da parte dell’Arsenal potrebbe permettere ai due club di mettere in piedi un affare vantaggioso per entrambi.