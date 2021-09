Juve, rinuncia ad Icardi: ecco il primo nome per l’attacco, assalto a gennaio

Le difficoltà riscontrate dalla Juventus in questo inizio di stagione hanno messo in discussione Massimiliano Allegri e la rosa bianconera, a detta di molti non rinforzata a sufficienza dopo l’addio di un giocatore fondamentale come Ronaldo.

La società ha deciso di investire su Moise Kean e rilanciare Dybala e salvo colpi di scena non interverrà in attacco nel mercato di gennaio.

Un centravanti di livello arriverà, probabilmente, nel prossimo giugno, soprattutto in caso di mancato riscatto di Alvaro Morata. La Juve per acquistarlo a titolo definitivo dovrà versare all’Atletico Madrid 35 milioni di euro, cifra che sarà investita solamente qualora lo spagnolo faccia una stagione di livello.

Per il reparto avanzato la Juve ha abbandonato la pista Icardi, ora in cima alla lista c’è Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina. Il serbo ha una valutazione di mercato sui 60 milioni di euro e contratto in scadenza nel 2023.

La Juve a gennaio è pronta a tentare l’assalto in ottica giugno. Trattative del genere, infatti, non sono mai semplici e sarà necessario anticipare i tempi.