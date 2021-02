Juve, Ronaldo deluso: possibile addio a fine stagione

La sconfitta con il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ha gettato un po’ di malumore nell’ambiente juventino. Il gol di Chiesa tiene accesa la speranza per il passaggio del turno, ma vedendo le difficoltà attuali della Juve l’impresa non sarà certo semplice.

Dalla Spagna nel frattempo continuano le voci relative al futuro di Cristiano Ronaldo, che stando ai media iberici non sarebbe contento del rendimento della squadra in questi anni e avrebbe chiesto al suo procuratore Jorge Mendes di trovargli un nuovo club per il prossimo anno.

Il malumore di Ronaldo sarebbe dovuto principalmente ai risultati della Juve in Champions. Al suo arrivo si aspettava un salto di qualità e la concreta possibilità di lottare per la coppa dalle grandi orecchie, ma fino a questo momento non è stato così.

Altro problema riguarda la guida tecnica. La Juve ha cambiato tre allenatori negli ultimi tre anni: con Allegri e Sarri il rapporto non è stato dei migliori, con Pirlo c’è feeling ma il nuovo progetto è ancora all’inizio e CR7 vuole vincere subito.

Il portoghese, infine, si aspettava qualcosa di più dal mercato. La società ha iniziato il processo di ringiovanimento e la rosa ha smarrito le certezze degli ultimi anni. I nuovi arrivi sono giocatori dal grandissimo potenziale, ma per rendere al massimo avranno bisogno di tempo. Motivi che potrebbero influire sul proseguimento della sua avventura a Torino.