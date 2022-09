Juve-Salernitana, immagine shock: Candreva teneva in gioco Bonucci?

Juve-Salernitana, arriva una clamorosa foto shock che potrebbe far scatenare delle enormi politiche.

Difatti, secondo una foto postata sul web pochi minuti fa e ripresa anche da Allegri in un’intervista su DAZN, nel goal del 3-2 di Milik annullato poi per la posizione di fuorigioco di Leo Bonucci, ci sarebbe Antonio Candreva che manterrebbe in gioco tutti.

Candreva, difatti, al momento del colpo di testa si trova in basso, fuori dall’area di rigore, in una zona che sembrerebbe non essere stata ripresa dalle telecamere del VAR.

Al momento non c’è la certezza che non sia fuorigioco, perchè le immagini sono poco chiare, ma sul web gli utenti (e anche alcuni giornalisti) dicono di essere sicuri che Candreva mantenesse in gioco tutti (e ovviamente anche Bonucci).

Molti, inoltre, chiedono che venga ripetuta la partita, ritenendo un errore tecnico tale decisione del VAR. Sarà possibile? Difficile, ma il post partita di Juve-Salernitana sembra davvero molto molto infuocato.