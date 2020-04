Juve, Sarri mette il Napoli nel mirino per il prossimo calciomercato estivo

Da quando Maurizio Sarri è arrivato nel calcio che conta, la sua salita è stata inarrestabile. Prima l’Empoli, poi Napoli e Chelsea prima di sedere sulla panchina dei campioni d’Italia, la Juventus. Durante le sue varie esperienze, però, il mister è sempre stato lo stesso, sia dal punto di vista comportamentale che dal lato calciomercato.

L’ex allenatore azzurro, infatti, ha sempre richiesto calciatori che ha già allenato nelle precedenti squadre. Al Napoli, infatti, sono stati diversi gli acquisti messi a segno dall’Empoli durante la sua esperienza azzurra. Lo stesso, ora, Maurizio Sarri vorrebbe fare alla Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’allenatore bianconero avrebbe messo nel mirino diversi calciatori azzurri a partire da Arek Milik ed Allan. Maurizio Sarri, infatti, vorrebbe entrambi i calciatori con sé in vista della prossima stagione. A bloccare tutto sono le richieste di Aurelio De Laurentiis, le quali sono ritenute eccessive da parte della dirigenza bianconera.

Come appreso da Mediaset, inoltre, Maurizio Sarri starebbe provando anche a convincere Dries Mertens a seguirlo a Torino: “Dries, vieni da me“.

Mentre l’ex allenatore prova l’assalto ai tre calciatori azzurri, è importante ricordare che Sarri, prima della sessione di gennaio, aveva provato a richiedere informazioni anche per Fabian Ruiz. Il mister, infatti, considera il centrocampista partenopeo un vero e proprio fenomeno, motivo per il quale aveva chiesto alla dirigenza di formulare un’offerta per provare a prenderlo. Ad Aurelio De Laurentiis sarebbe arrivata un’offerta di circa 60 milioni di euro, una cifra che il numero uno azzurro non ha nemmeno preso in considerazione dal momento che ritiene il valore dello spagnolo molto maggiore.

Il Napoli, quindi, durante la sessione di calciomercato estivo, dovrà stare attento al suo ex allenatore. Mentre al Chelsea vi era un vincolo che Aurelio De Laurentiis aveva imposto circa l’acquisto di suoi ex calciatori, alla Juventus Maurizio Sarri è libero di fare quello che vuole ed anche acquistare i calciatori del Napoli.