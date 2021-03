Juve, se Pirlo salta ipotesi Tudor traghettatore

Il futuro sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo è legato ai risultati delle prossime gare. In calendario per i bianconeri ci sono le sfide con Torino, Napoli, Genoa e Atalanta, in caso di flop la società potrebbe valutare l’esonero anticipato. A riportare l’indiscrezione è Il Corriere della Sera.

Come si legge sul quotidiano, se Pirlo non supererà brillantemente le due settimane di aprile la Juve potrebbe cambiare allenatore ed affidare la panchina a Igor Tudor, attuale allenatore in seconda.

Tudor dalla sua ha certamente più esperienza, avendo avuto modo di allenare club come Galatasaray, PAOK Salonicco e Udinese, motivo per cui la Juve gli darebbe il compito di traghettare la squadra fino al termine della stagione.

La società bianconera non è solita cambiare allenatori in corsa, ma qualora la situazione degenerasse, mettendo in discussione la qualificazione alla prossima Champions, bisognerà intervenire.

Tutto, dunque, dipenderà dai risultati nelle prossime uscite. Vedremo se Pirlo riuscirà a guadagnarsi la conferma fino al termine del campionato.